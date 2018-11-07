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Новости. Общество
18:00, 07 Ноября 2018
фото: Astryd_MAD / pixabay.com / CC0 Creative Commons

В Петрозаводске мужчину задержали при попытке расплатиться за товар сомнительной купюрой

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Тревожная кнопка сработала в одном из гипермаркетов города, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В одном из гипермаркетов города 28-летний гражданин предъявил к оплате купюру, вызвавшую сомнения в подлинности. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полицейским.

Пятитысячная банкнота может оказаться из числа тех, о которых ещё год назад предупреждали правоохранительные органы. В частности, всплеск выявления фальшивок этой серии был зафиксирован в ноябре 2017 года в Воронежской области.

По официальной информации, изъятые тогда из незаконного оборота поддельные купюры имели одни и те же серийные номера. "Деньги" обнаруживались при инкассации в финансовых учреждениях, куда поступали из сетевых магазинов.

В настоящее время изъятая купюра находится на исследовании в МВД. По результатам экспертного исследования будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

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