В Петрозаводске на Древлянке построят новую школу на 1350 мест

Новую школу в столице Карелии построят в рамках федеральной государственной программы "Развитие образования".

Строительство планируется начать в 2019 году в микрорайоне Древлянка-6 ("Скандинавия"). Построят школу в 2020 году, когда будет отмечаться 100-летие Карелии. Во вторник на месте будущей школы прошло выездное совещание с участием представителей правительства республики и администрации Петрозаводска.

"До 1 июля должен быть готов проект и пройдена госэкспертиза. После этого будет объявлен конкурс на строительно-монтажные работы", - пояснил заместитель мэра Петрозаводска Евгений Перов.

В январе 2019 года мэрия Петрозаводска и АО "Специализированный застройщик "КСМ" заключили контракт на подготовку проектной документации по школе.

"Древлянка в этой части активно застраивается, заселяется, и важно построить школу именно в этом месте. Площадка для строительства готова. Школа должна быть построена в 2020 году. Ее проект адаптирован для детей с ограниченными возможностям и к северным условиям. Рядом будет создана парковка. Новая школа украсит облик Древлянки, а по содержанию и наполнению будет соответствовать всем предъявляемым требованиям", - сказала вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник.

Она поручила провести все необходимые работы в срок.

Стоимость объекта составит 961,67 млн рублей, из которых 867,45 млн рублей – субсидия из федерального бюджета, еще 94,22 млн рублей - софинансирование из республиканского бюджета.

"Очень много лет школы в республике не строились. Мы понимаем, что в таких микрорайонах как Кукковка, Ключевая также нужны школы. Правительство в этом направлении работает", - добавила Подсадник.