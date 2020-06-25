В Петрозаводске на Гагарина положили "Калитки"

На площади Гагарина установили очередной атр-объект к 100-летию Карелии, сообщили в администрации Петрозаводске.

В карельской столице завершили монтаж арт-объектов, посвященных юбилею республики. На центральной набережной города появились "Онежские ФишКи" (автор – Александр Ким), а на площади Гагарина – "Калитки" (автор – Александр Савельев).

Две последние композиции наиболее ярко представляют национальные традиции нашего региона.

Напомним, всего в рамках подготовки к 100-летию республики в Петрозаводске установлено восемь арт-объектов. Карельская столица продолжает активно преображаться: проводятся масштабные работы по благоустройству и озеленению территорий, ремонту фасадов домов, реконструкции Онежской набережной, обновлению других объектов городской инфраструктуры.