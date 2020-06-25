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В Петрозаводске на Гагарина положили "Калитки"

Новости. Общество
12:30, 26 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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На площади Гагарина установили очередной атр-объект к 100-летию Карелии, сообщили в администрации Петрозаводске.

В карельской столице завершили монтаж арт-объектов, посвященных юбилею республики. На центральной набережной города появились "Онежские ФишКи" (автор – Александр Ким), а на площади Гагарина – "Калитки" (автор – Александр Савельев).

Две последние композиции наиболее ярко представляют национальные традиции нашего региона.

Напомним, всего в рамках подготовки к 100-летию республики в Петрозаводске установлено восемь арт-объектов. Карельская столица продолжает активно преображаться: проводятся масштабные работы по благоустройству и озеленению территорий, ремонту фасадов домов, реконструкции Онежской набережной, обновлению других объектов городской инфраструктуры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-06-26 14:11:33
Что за муть ???? (((( :)
Os
2020-06-26 14:04:34
Арт-объекты - неплохо для привлечения туристов, в других городах их намного больше. Мишка с сигаретой - даже оригинально. Памятников с буквами и рыб - довольно много по России. Калитки больше на клумбы похожи - может, в них будут выращивать цветы?
тетка
2020-06-26 13:59:23
Унитазы какие-то, ужас!
новый
2020-06-26 13:57:10
Глубоко нас рать на местечковых вечно недовольных либерастов. Мы здесь власть и мы будем решать как украшать наш город, а не агрикалчнутая творческая шелупонь.
елпидифор
2020-06-26 13:42:18
А сами журналисты, кроме констатации факта с комментами властей, не могут высказать свое мнение - теперь в отечественной журналистике это не принято? То, что сегодня происходит в городе - просто чудовищно: бетонные (или какие-то еще) ванны с ребрами - это калитки? Кованная "ряпушка", сродни вывеске обычной рыбной лавки, водруженная на Пушкинской улице - дань памяти поэту?
zanoza
2020-06-26 12:55:05
Продолжается уродование облика города "Арт-объектами". Вот уж удивятся высокие гости "высокой культуре" Карелов.
елпидифор
2020-06-26 13:51:09
zanoza, вы в очередной раз и к сожалению, неправы: "высокие гости" - это типичные представители современной квазикультуры. Поищите в инете, кто из них, включая самого-самого, отмечен как поклонник театральных спектаклей, оперных постановок, вернисажей? Им некогда - они ежечасно и ежегодно стоят для нас светлое будущее.
Гость
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