В Петрозаводске на лыжной трассе появится обновленная зона отдыха

На лыжной трассе "Фонтаны" рядом со стартовым городком установят скамью и металлические держатели для лыж, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Первый этап благоустройства городской лыжной трассы будет завершен к декабрю. Сейчас организация-подрядчик ведет строительство тротуаров и устанавливает ограждения в подъездной зоне к спортивному объекту.

"В ближайшее время рабочие смонтируют на въезде два шлагбаума. В стартовом городке установят стенд для объявлений, биотуалеты и обустроят небольшую зону отдыха: полукруглая скамья будет соседствовать с металлическими стойками – держателями для лыж", – сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Ранее в зоне автопарковки и подъездных путей к спортивному объекту была вырублена лишняя растительность, территорию отсыпали щебнем, подвели электричество, смонтировали и подключили трансформаторную подстанцию.