В Петрозаводске на месте бывшего кафе открыли магазин

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На Древлянке на месте бывшего кафе быстрого питания теперь работает сетевой магазин.
В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото сетевого магазина на Березовой аллее у фонтана, где раньше работало кафе быстрого питания.
В комментарии к фото читатель написал: "Хотел перекусить по-быстрому, а там уже магазин вместо кафе. Как быстро все меняется".
Ранее, до заведения быстрого питания на Березовой аллее работал пивной бар, в 2017 году бар превратился в заведение быстрого питания, а в 2019-ом на этом же месте открылся сетевой магазин, где продаются товары для дома, продукты питания, одежда, косметика и прочее.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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