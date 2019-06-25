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Новости. От читателей
09:11, 25 Июня 2019

В Петрозаводске на месте бывшего кафе открыли магазин

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На Древлянке на месте бывшего кафе быстрого питания теперь работает сетевой магазин.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото сетевого магазина на Березовой аллее у фонтана, где раньше работало кафе быстрого питания.


Столица на Онего

В комментарии к фото читатель написал: "Хотел перекусить по-быстрому, а там уже магазин вместо кафе. Как быстро все меняется".

Ранее, до заведения быстрого питания на Березовой аллее работал пивной бар, в 2017 году бар превратился в заведение быстрого питания, а в 2019-ом на этом же месте открылся сетевой магазин, где продаются товары для дома, продукты питания, одежда, косметика и прочее.

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Комментарии

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Valentina Vonti
2019-06-25 11:12:56
Это очень хорошо.
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