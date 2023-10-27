В Петрозаводске на новом пешеходном переходе сбили мужчину

В ГИБДД карельской столицы рассказали об аварии на улице Красная.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 30 октября в 19.05 в районе дома № 45 по улице Красная автомобиль KIA под управлением 35-летнего водителя сбил пешехода.

Мужчина переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, появившемуся здесь после начала реконструкции моста через Неглинку.

В результате аварии 46-летний пешеход получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.