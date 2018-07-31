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Новости. Криминал
12:52, 31 Июля 2018

В Петрозаводске на улице порезали человека

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На улице Боровой в Петрозаводске злоумышленник порезал мужчину и отобрал у него пакет с бутылкой водки.

Как во вторник сообщили в карельском МВД, инцидент произошел в ночь на 29 июля.

По словам потерпевшего, на улице Боровой неизвестный нанес ему ножевые ранения, а затем отобрал пакет с бутылкой водки.

"В результате нанесенных телесных повреждений мужчина был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", - отметили в министерстве.

На месте преступления сотрудники полиции установили, что подозреваемый некоторое время шел за своей жертвой. Выбрав подходящий момент, злоумышленник стал вырывать у мужчины пакет. После первой неудачной попытки он несколько раз ударил прохожего ножом и, забрав добычу, скрылся.

"Также оперативники выяснили, что незадолго до этого в том же районе мужчина совершил еще одно разбойное нападение. Угрожая ножом женщине, он вытащил у нее из сумки 70 рублей", - рассказали в МВД.

В настоящее время личность подозреваемого установлена, он задержан.

"Ранее судимый 48-летний мужчина был задержан в одной из квартир дома, находящегося недалеко от места преступления. В отношении него по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ, возбуждено и расследуется уголовное дело", - заключили в ведомстве.     

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Комментарии

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однозначно
2018-07-31 13:09:41
А что вы хотите от Пятого поселка. Там особый генофонд.
Неравнодушный
2018-07-31 13:03:43
Украл, выпил - в тюрьму. Скрепы народные.
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