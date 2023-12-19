В Петрозаводске началась продажа живых елок

Узнали цены на новогоднее дерево.

В Петрозаводске началась активная торговля живыми елками. Пока мэрия города не открыла елочные базары, но лесную красавицу можно купить и в других местах.

Частные услуги по добыче деревца на популярном сайте объявлений стоят по-разному, но в среднем за метровую елку придется заплатить 1200 рублей. Практически каждый продавец обещает бесплатную доставку по городу.

Сколько будет стоить дерево повыше, и какие цены в популярном строительном гипермаркете, знает проект «Жизнь и кошелек».