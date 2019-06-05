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Новости. Общество
08:20, 05 Июня 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске начали ремонтировать тротуары на улице Шотмана

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Подрядная организация приступила к ремонту тротуаров вдоль улицы Шотмана, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Рабочие ЗАО "АБЗ-Дорстрой" начинают демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и бортовых камней тротуаров на участке улицы Шотмана от площади Гагарина до кольцевого пересечения с улицей Чапаева, сообщается на сайте городской администрации. Работы займут несколько дней.

В среду, 5 июня начнется подготовка к асфальтированию отфрезерованных ранее участков улицы Красноармейской, одновременно с этим подрядная организация планирует приступить к фрезеровке асфальта на площади Гагарина.

С 7 июня, если позволят погодные условия, будет начато устройство выравнивающего и основного слоев асфальтобетонного покрытия на Красноармейской улице.

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован капитальный ремонт более чем 330 тысяч квадратных метров городских дорог и тротуаров.

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