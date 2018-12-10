В Петрозаводске начальник полиции уволился после истории с "маньяком"

Возбуждение уголовного дела по факту халатности полицейских в истории с петрозаводским "маньяком", повлекло первые кадровые потери в органах внутренних дел.

Начальник отделения участковых Зарецкого отдела УМВД России по Петрозаводску уволился по собственному желанию.

По неофициальной информации, он не выдержал, когда его, как говорят в таких случаях сами полицейские, "начали прессовать".

Напомним, вечером 19 сентября у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан. Он дал признательные показания.

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