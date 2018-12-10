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Новости. Общество
15:05, 10 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

В Петрозаводске начальник полиции уволился после истории с "маньяком"

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Возбуждение уголовного дела по факту халатности полицейских в истории с петрозаводским "маньяком", повлекло первые кадровые потери в органах внутренних дел.

Начальник отделения участковых Зарецкого отдела УМВД России по Петрозаводску уволился по собственному желанию.

По неофициальной информации, он не выдержал, когда его, как говорят в таких случаях сами полицейские, "начали прессовать".

Напомним, вечером 19 сентября у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан. Он дал признательные показания.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей Николаевич
2018-12-10 17:26:03
Сегодня показали по телеку бывшего милиционера , убившего около 80 девушек!!!! Два пожизненных получил и что? он-то живёт,а их уже нет....
Изя
2018-12-10 16:35:25
Да , СК , и надзирающего прокурора добавьте в список на отправку в зону , за безделие и халатность .
Изя
2018-12-10 15:27:37
Достали начальника отделения проверками . А что же начальник ОП №2 не свалил или кто то по выше , обладающий процессуально-распорядительными полномочиями . Нашли стрелочника , как обычно .
rooty
2018-12-10 15:11:12
Два преступления разве серия?
кир
2018-12-10 15:10:07
Опять инкогнито?
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