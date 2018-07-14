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Новости. Общество
14:42, 14 Июля 2018

В Петрозаводске началось обустройство "Тропы Ивана Царевича"

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Подрядчик провел первые работы по обустройству велопешеходной дорожки между двумя новыми жилыми комплексами на Древлянке.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, глава города Ирина Мирошник и специалисты комитета ЖКХ побывали сегодня на месте будущего маршрута "Тропа Ивана-царевича". Подрядная организация провела здесь первые работы по обустройству – выполнила трассировку дорожки, завезла часть необходимого отсева. Сейчас прорабатывается вопрос благоустройства родника "Лягушка" с организацией возле него зоны отдыха. 

Напомним, создание велопешеходной дорожки «Тропа Ивана-царевича» протяженностью два километра ведется в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Стоимость нового объекта - чуть более 1,6 миллиона рублей. Полное завершение работ предусмотрено в сентябре.

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