В Петрозаводске началось обустройство "Тропы Ивана Царевича"

Подрядчик провел первые работы по обустройству велопешеходной дорожки между двумя новыми жилыми комплексами на Древлянке.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, глава города Ирина Мирошник и специалисты комитета ЖКХ побывали сегодня на месте будущего маршрута "Тропа Ивана-царевича". Подрядная организация провела здесь первые работы по обустройству – выполнила трассировку дорожки, завезла часть необходимого отсева. Сейчас прорабатывается вопрос благоустройства родника "Лягушка" с организацией возле него зоны отдыха.

Напомним, создание велопешеходной дорожки «Тропа Ивана-царевича» протяженностью два километра ведется в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Стоимость нового объекта - чуть более 1,6 миллиона рублей. Полное завершение работ предусмотрено в сентябре.