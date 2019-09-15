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Новости. Общество
09:30, 15 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске начался первый день "итальянской забастовки" работников скорой помощи

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В воскресенье, 15 сентября, более полусотни фельдшеров и водителей скорой помощи Петрозаводска начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок.

К "итальянской забастовке" в Петрозаводске подключились 39 фельдшеров и 37 водителей. Об этом ранее заявляла фельдшер петрозаводской станции скорой помощи Ольга Чайка, занимающая пост председателя первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие". 

"Нам уже в графике с 15 числа поставили смены на ставку. То есть мы за этот график уже расписались. Есть дни, когда мы не работаем. Не все подряд, конечно, - у кого-то сегодня смена снята, у кого-то завтра будет смена снята. То есть, получается, по факту фельдшеров у нас в смене будет меньше, чем обычно. Естественно, трудности с комплектованием бригад будут", - рассказала фельдшер Ольга Чайка.

Формат "итальянской забастовки" предполагает, что ее участники не отказываются от труда полностью, а выполняют работу в строгом соответствии с инструкциями. Таким образом, медики планируют отказаться от работы в составе неполных бригад и совместительства, они готовы трудиться только на одну ставку. Водители "скорой" обещают прекратить работу в свои выходные дни. Таким способом сотрудники станции решили выступить против низких зарплат и экстремальной перегруженности на работе.

О том, что заставило работников скорой помощи пойти на крайние меры, читайте в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

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однозначно
2019-09-15 13:00:07
Мой прогноз - эта предводительница пропиарится на смуте, потом в депутатши пролезет по методу Лопаткиной, а там и в Единую Россию рукой подать.
однозначно
2019-09-15 11:01:00
Итальяшек вышвырнуть с работы по отрицательным мотивам, чтобы другим неповадно было.
Вася
2019-09-15 10:42:17
В блокаду Ленинграда еще хуже было.
кир
2019-09-15 10:35:53
Уволить и набрать новых. Зачинщиков судить за организацию смуты.
тетка
2019-09-15 12:37:42
кир, уволить за то, что выполняют работу в строгом соответствии с инструкциями.? Это смута?
кир
2019-09-15 12:56:29
тетка, страна не богатая и нечего руки выкручивать повышением зарплаты. Навскидку, только монтажники высоток работают как надо. Дом упадёт, если по-другому строить и не выполнять нормы. В медицине можно по-разному и ничего за это не будет. Знакомого из пединститута при плановой операции сначала в кому отправили в БСМП, потом в республиканскую, где "врачи-отравители" завершили его жизненный путь. И всё шито-крыто.
Олег Григорьевич
2019-09-15 10:00:53
А где профсоюзный "борец" за права работяг г. Косенков? Или как?
Жалко людей, разумеется, опять всё закончится обещалками, если не накажут ещё, мы ведь не Европа.....где у многих наших "патриотов" : дома, деньги, дети, гражданство, и это давно не секрет....
бюджет
2019-09-15 09:59:55
В сознании людей «лёд тронулся»? Стали осознавать себя людьми? Вон в Шиесе, даже летчики отказались горючку возить. Уволились!
Гость
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