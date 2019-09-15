В Петрозаводске начался первый день "итальянской забастовки" работников скорой помощи

В воскресенье, 15 сентября, более полусотни фельдшеров и водителей скорой помощи Петрозаводска начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок.

К "итальянской забастовке" в Петрозаводске подключились 39 фельдшеров и 37 водителей. Об этом ранее заявляла фельдшер петрозаводской станции скорой помощи Ольга Чайка, занимающая пост председателя первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие".

"Нам уже в графике с 15 числа поставили смены на ставку. То есть мы за этот график уже расписались. Есть дни, когда мы не работаем. Не все подряд, конечно, - у кого-то сегодня смена снята, у кого-то завтра будет смена снята. То есть, получается, по факту фельдшеров у нас в смене будет меньше, чем обычно. Естественно, трудности с комплектованием бригад будут", - рассказала фельдшер Ольга Чайка.

Формат "итальянской забастовки" предполагает, что ее участники не отказываются от труда полностью, а выполняют работу в строгом соответствии с инструкциями. Таким образом, медики планируют отказаться от работы в составе неполных бригад и совместительства, они готовы трудиться только на одну ставку. Водители "скорой" обещают прекратить работу в свои выходные дни. Таким способом сотрудники станции решили выступить против низких зарплат и экстремальной перегруженности на работе.

О том, что заставило работников скорой помощи пойти на крайние меры, читайте в материале "Столицы на Онего".