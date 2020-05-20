В Петрозаводске начался ремонт дороги на Древлянке (ФОТО)

На Лесном проспекте начались работы по фрезеровке асфальта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петрозаводске продолжают восстанавливать городские магистрали.

Подрядчик "АБЗ-Дорстрой" приступил к работам на Лесном проспекте.

А на Соломенском шоссе начали укладку выравнивающего слоя дорожного покрытия.

Напомним, в Петрозаводске отремонтируют 11 дорог. На Гвардейской и Муезерской улицах, а также Вытегорском шоссе работы уже завершены.

Работы планируется завершить к середине сентября.