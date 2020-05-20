В Петрозаводске начался ремонт дороги на Древлянке (ФОТО)

На Лесном проспекте начались работы по фрезеровке асфальта, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петрозаводске продолжают восстанавливать городские магистрали.
Подрядчик "АБЗ-Дорстрой" приступил к работам на Лесном проспекте.
А на Соломенском шоссе начали укладку выравнивающего слоя дорожного покрытия.
Напомним, в Петрозаводске отремонтируют 11 дорог. На Гвардейской и Муезерской улицах, а также Вытегорском шоссе работы уже завершены.
Работы планируется завершить к середине сентября.
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