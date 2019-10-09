В Петрозаводске начался сбор средств в пользу участников "итальянской забастовки" в БСМП

Совет профсоюза "Действие" начал сбор средств в поддержку участвующих в "итальянской забастовке" фельдшеров и водителей скорой помощи в Петрозаводске.

Профсоюз объявил о создании забастовочного фонда медработников. Об этом сообщается на сайте профсоюза "Действие". Там же указаны реквизиты для перечисления средств в поддержку бастующих.

"Совет профсоюза "Действие" постановил начать сбор средств в поддержку "итальянской забастовки" фельдшеров и водителей скорой помощи в Петрозаводске (Карелия). Из средств самого профсоюза на эти цели решением Совета выделено 55 тысяч рублей, но для компенсации финансовых потерь участников акции на данном этапе необходимо собрать еще порядка 400 тыс. руб. "Действие" надеется на солидарность медицинских работников в масштабе страны", - написано в тексте заявления.

Как сообщается в документе, в среднем, потери от отказа "забастовщиков" от совместительства составляют порядка 10 тысяч рублей в месяц на человека.

"Итальянская забастовка" сотрудников скорой помощи Петрозаводска длится с 15 сентября. Медработники добиваются повышения зарплат и улучшения условий труда. Акцию поддержали 38 фельдшеров и 37 водителей. Участники забастовки отказались от работы сверх ставки.