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Новости. Общество
09:20, 09 Октября 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске начался сбор средств в пользу участников "итальянской забастовки" в БСМП

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Совет профсоюза "Действие" начал сбор средств в поддержку участвующих в "итальянской забастовке" фельдшеров и водителей скорой помощи в Петрозаводске.

Профсоюз объявил о создании забастовочного фонда медработников. Об этом сообщается на сайте профсоюза "Действие". Там же указаны реквизиты для перечисления средств в поддержку бастующих.

"Совет профсоюза "Действие" постановил начать сбор средств в поддержку "итальянской забастовки" фельдшеров и водителей скорой помощи в Петрозаводске (Карелия). Из средств самого профсоюза на эти цели решением Совета выделено 55 тысяч рублей, но для компенсации финансовых потерь участников акции на данном этапе необходимо собрать еще порядка 400 тыс. руб.  "Действие" надеется на солидарность  медицинских работников в масштабе страны", - написано в тексте заявления.

Как сообщается в документе, в среднем, потери от отказа "забастовщиков" от совместительства  составляют порядка 10 тысяч рублей в месяц на человека.

"Итальянская забастовка" сотрудников скорой помощи Петрозаводска длится с 15 сентября. Медработники добиваются повышения зарплат и улучшения условий труда. Акцию поддержали 38  фельдшеров  и 37 водителей. Участники забастовки отказались от работы сверх ставки.

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Комментарии

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однозначно
2019-10-09 12:21:23
Заноза, кого вас гораздо больше то ? Устроили смуту в скорой помощи. Я вот не наблюдаю, что учителя устраивают смуту и не требуют лишить их дополнительного заработка с количеством часов. Вот не требуют. Даже смутьяны из Пудожа этого не требуют.
Fit G
2019-10-09 11:40:23
Схарями ... Дорога, то, по этапу долгая...
Вася
2019-10-09 11:39:47
Вам весь Мир завидует,с коленноподнятые,ржу,не могу.
однозначно
2019-10-09 11:35:06
Если не мы, то заноза, тетка, саныч, леопольд собрались своей грядкой и несут бастующим итальянцам макароны, пиццу, сыр и чего они там едят.
насмешница
2019-10-09 12:14:53
однозначно,
ты-то свои макароны тайком под одеялом кушаешь, никто не сомневается
zanoza
2019-10-09 11:57:27
однозначно, нас гораздо больше и мы реально поможем в отличие от тебя и тебе подобных злых и никчёмных троллей.
zanoza
2019-10-09 11:20:05
Надо поддержать бастующих! Если не мы, то кто?
Вася
2019-10-09 11:47:21
zanoza, Нато?
zanoza
2019-10-09 11:55:18
Вася, как всегда ,не остроумно!
Беня
2019-10-09 11:18:02
Не дай Бог заболеть!
Нафиг-нафиг-нифиг....
Нафиг-нафиг-нифиг :)

Неравнодушный
2019-10-09 11:06:00
Помереть не просто так, а под присмотром врачей - дорогое удовольствие. В любом случае заплатите.
Джуманский
2019-10-09 10:48:45
Бедняги, не получается на тридцатку жить.
Сеня
2019-10-09 10:01:39
Толковый профсоюз " Действие" , в отличии от других давно забывших про своё предназначение . А " итальянцы" молодцы , так держать !!!!
однозначно
2019-10-09 09:41:34
Всенепременно. Макаронами
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