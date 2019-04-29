В Петрозаводске начинается автобусное сообщение по маршруту "Древлянка – Зимник"

Регулярные рейсы будут выполняться с 30 апреля до середины октября автобусами вместимостью до 26 человек, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Стоимость проезда составит 97 рублей. В сторону Зимника автобусы проследуют по маршруту: "ул. Попова, конечная" (у дома №4 по ул. Попова, нечетная сторона) - "ТЦ Столица" (у дома №26 по Лососинскому шоссе, нечетная сторона) - "пр. Лесной" (вблизи дома №27 по Лесному проспекту, четная сторона) - "ул. Сыктывкарская" - "ул. Ватутина" - "Автовокзал" - "пл. Гагарина" (у здания вокзала) - "ул. Еремеева" - "ул. Московская" - ДК "Строитель" - "ДСК" - "Зимник"; в сторону района Древлянка – в обратном порядке.

Остановки по требованию возможны только на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта.

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте Администрации.