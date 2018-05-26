В Петрозаводске начинается масштабный покос травы

Комбинат благоустройства уже работает на городских газонах, а компания "ТехРент" приступит к покосу в воскресенье, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ближайшие дни начнется масштабный покос травы на городских газонах. На большинстве городских территорий выкос травы предусмотрен до окончания летнего сезона с кратностью один раз в месяц. Исключение составляют центр Петрозаводска (окрестности площади Кирова, проспекта Ленина) и Набережная Онежского озера, где он производится еженедельно.

Выкос травы на придомовых территориях должны производить управляющие компании или ТСЖ, обслуживающие эти здания.