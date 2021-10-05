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В Петрозаводске наградили лучших педагогов

Новости. Общество
14:33, 05 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Государственные награды вручили учителям, воспитателям, преподавателям профессионального и дополнительного образования, сообщили в правительстве Карелии.

В Петрозаводске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. За высокие достижения в профессиональной деятельности, заслуги перед республикой и ее жителями, многолетний добросовестный труд в системе образования педагоги награждены почетными званиями «Заслуженный работник образования Республики Карелия», «Заслуженный учитель Республики Карелия», Благодарственными письмами и почётными знаками главы Республики Карелия, а также премией имени Н.Г.Кучепатова.

Сегодня в Карелии детей обучают и воспитывают более шести тысяч педагогов.

«Приходя в школу, педагог теряет право быть равнодушным и неинтересным. Профессия учителя непроста, но она прекрасна!» - отметила на торжественной церемонии заместитель премьер-министра правительства Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Министр образования и спорта Роман Голубев вручил молодым учителям сертификаты на единовременную выплату. Их получают молодые специалисты, отработавшие один год в образовательных организациях, расположенных в сельской местности.

«Каждый педагог, который сегодня вышел на сцену Музыкального театра Карелии, это по праву заслужил: их душевная доброта, жизненная, профессиональная мудрость, и та любовь, с которой они вкладывают в ребят знания, говорят сами за себя», - подчеркнул министр.

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