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Мужчина украл в магазине Петрозаводска тушь для ресниц

Новости. Общество
11:35, 23 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Житель Петрозаводска похитил из магазина косметику на 1500 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников одного из магазинов. Вечером в торговый зал зашел мужчина и взял со стеллажа с косметикой два тюбика с тушью. Продавец увидела, что он пытается спрятать товар и вынести его без оплаты. Она попыталась пресечь хищение, однако злоумышленник выбежал из зала и скрылся на улице. Ущерб от его действий составил 1 500 рублей.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого – 30-летнего жителя Петрозаводска. Ранее мужчина попадал в поле зрения полицейских в связи с имущественными преступлениями. В своем объяснении он указал, что собирался сбыть похищенную косметику, но не успел.

Имущество изъято. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бритва
2020-12-23 12:09:01
привод задний
Off
2020-12-23 12:59:17
Бритва, тебе , к его коллеге , конечно виднее. :)
театральный критик
2020-12-23 11:39:15
офф предсказуем :)
Гость
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