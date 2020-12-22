Мужчина украл в магазине Петрозаводска тушь для ресниц

Житель Петрозаводска похитил из магазина косметику на 1500 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников одного из магазинов. Вечером в торговый зал зашел мужчина и взял со стеллажа с косметикой два тюбика с тушью. Продавец увидела, что он пытается спрятать товар и вынести его без оплаты. Она попыталась пресечь хищение, однако злоумышленник выбежал из зала и скрылся на улице. Ущерб от его действий составил 1 500 рублей.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого – 30-летнего жителя Петрозаводска. Ранее мужчина попадал в поле зрения полицейских в связи с имущественными преступлениями. В своем объяснении он указал, что собирался сбыть похищенную косметику, но не успел.

Имущество изъято. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.