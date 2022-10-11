В Петрозаводске нашлась пенсионерка, пропавшая неделю назад

Полиция окончила розыск петрозаводчанки, не выходившей на связь с родными с 11 октября.

Объявленная ранее в розыск петрозаводчанка 1959 года рождения найдена. Криминальной составляющей пенсионерки, местонахождение которой было неизвестно с 11 октября, нет, сообщили в МВД Карелии.

«Полиция выражает благодарность гражданам за содействие в розыске без вести пропавшей, а также медиаресурсам — за распространение информации», — отметили в ведомстве.