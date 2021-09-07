В Петрозаводске нашли пропавшую пенсионерку с деменцией

В столице Карелии прекращен розыск 71-летней женщины, которая пропала вечером во вторник.

Напомним, полиция Петрозаводска разыскивала без вести пропавшую Валентину Б., 1950 года рождения, которая 7 сентября в 18:12 вышла из дома по набережной Ла-Рошель и не вернулась. Женщина является инвалидом первой группы, страдает возрастной деменцией.

«Отбой! Найдена! Всем спасибо за участие!» — пишут в паблике группы поисково-спасательного отряда «Доброспас».

Ранее сообщалось, найдена затопленная лодка рыбака, пропавшего на озере в Карелии 14 августа.