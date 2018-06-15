В Петрозаводске нашли спонсоров для установки нового арт-объекта

В районе пересечения проспекта Ленина и улицы Энгельса планируется установить знак "Я люблю Петрозаводск", удалось найти спонсоров для установки арт-объекта.

Об этом депутаты Молодежного совета рассказали на встрече с главой Петрозаводска Ириной Мирошник, сообщает мэрия.

"Молодые люди рассказали, что продолжают работу над появлением в карельской столице арт-объекта "Я люблю Петрозаводск". Уже найдены спонсоры, готовые помочь в реализации проекта, продолжается разработка дизайн-проекта. Арт-объект из традиционных карельских материалов планируется разместить на территории центрального сквера – в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Энгельса", - отмечается в сообщении администрации.