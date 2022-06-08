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В Петрозаводске названы имена выпускников, которые написали ЕГЭ на 100 баллов

Новости. Общество
10:16, 16 Июня 2022
фото: © erenlar.ru

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Одиннадцать выпускников Петрозаводска написали ЕГЭ на 100 баллов, сообщили в администрации города.

Как сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский, приходят результаты ЕГЭ выпускников 2022 года. Уже 11 участников испытания показали максимальный результат.

Причем Полина Рутковская из гимназии №17 доказала, что знает на 100 баллов не только русский язык, но и литературу.
100 баллов на ЕГЭ-2022 заработали:

Полина Рутковская, выпускница гимназии № 17 (учитель Виктория Леонидовна Фрязинова), русский язык, литература;

Юлия Климова, выпускница средней школы № 3 (учитель Галина Анатольевна Никулина), русский язык;

Ирина Кочергина, выпускница средней школы № 48 (учитель Марина Викторовна Коновалова), русский язык;

Алексей Кузнецов, выпускник Державинского лицея (учитель Ирина Михайловна Рой, методист МАУ ДПО ЦРО), русский язык;

Алиса Трубина, выпускница средней школы № 3 (учитель Галина Анатольевна Никулина), русский язык;

Анна Улыбина, выпускница лицея № 40 (учитель Инна Николаевна Тихонова), русский язык;

Арина Чиркова, выпускница Университетского лицея (учитель Надежда Владимировна Ивашко), русский язык;

Софья Штапнова, выпускница гимназии № 17 (учитель Виктория Леонидовна Фрязинова), русский язык;

Луиза Юсупова, выпускница гимназии № 17 (учитель Виктория Леонидовна Фрязинова), русский язык;

Никита Доскал, выпускник Петрозаводского президентского кадетского училища (преподаватель Климочкина Ирина Михайловна), русский язык;

Александр Ухов, выпускник Петрозаводского президентского кадетского училища (преподаватель Тихомирова Светлана Викторовна), география.

Глава Петрозаводска поздравил выпускников и их педагогов с достойными результатами и напомнил, что экзаменационная пора продолжается.

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