В Петрозаводске не смогли найти претендента на пост директора городской школы

Конкурсная комиссия не выявила претендента на замещение вакантной должности директора школы №7.

14 мая 2019 года состоялся конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №7".

Как сообщают в мэрии Петрозаводска, конкурсная комиссия не выявила победителя конкурса на замещение директорской должности.

В пресс-центре мэрии пояснили, что кандидаты на руководящий пост не набрали необходимого числа баллов.

Следующий конкурс на замещение должности директора МОУ "Средняя школа №7" должен состояться в конце июня.