В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)

Жители столицы Карелии расстроены качеством ремонта фасадов: свежая краска «облезла» на недавно отремонтированном здании.

Недавно отремонтированный фасад дома № 3 на улице Свердлова в Петрозаводске снова требует ремонта. На стене здания «облезла» свежая краска. Об этом сообщают горожане в паблике «Живой Петрозаводск».

«Сегодня утром, 5 мая, из нашего окна мы наблюдаем вот такую картину на доме № 3 по улице Свердлова. А ведь ремонт фасадов был проведен только осенью 2020 года. Администрация ранее сообщала о том, что гарантия на ремонт — пять лет. В течение этого времени подрядная организация должна будет за свой счет устранить недочеты. Но ведь нам обещали, что при выполнении работ по реконструкции фасадов для властей очень важен серьезный контроль качества, применяемых технологий и сроков. А почему это произошло: человеческий фактор или погодные условия? И можно ли на будущее учесть эти факторы и делать такие работы на года?», — заявляет автор поста.

Автор сообщения, в частности, возмущена тем, что на ремонт фасадов власть собирает деньги у населения, при этом результат работы не выдерживает критики.

Ранее сообщалось, как жители отдаленного микрорайона Петрозаводска сами отремонтировали дорогу подручными средствами.