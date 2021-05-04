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В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)

Новости. Общество
14:38, 05 Мая 2021
фото: Живой Петрозаводск / ВК
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Жители столицы Карелии расстроены качеством ремонта фасадов: свежая краска «облезла» на недавно отремонтированном здании.

Недавно отремонтированный фасад дома № 3 на улице Свердлова в Петрозаводске снова требует ремонта. На стене здания «облезла» свежая краска. Об этом сообщают горожане в паблике «Живой Петрозаводск».

«Сегодня утром, 5 мая, из нашего окна мы наблюдаем вот такую картину на доме № 3 по улице Свердлова. А ведь ремонт фасадов был проведен только осенью 2020 года. Администрация ранее сообщала о том, что гарантия на ремонт — пять лет. В течение этого времени подрядная организация должна будет за свой счет устранить недочеты. Но ведь нам обещали, что при выполнении работ по реконструкции фасадов для властей очень важен серьезный контроль качества, применяемых технологий и сроков. А почему это произошло: человеческий фактор или погодные условия? И можно ли на будущее учесть эти факторы и делать такие работы на года?», — заявляет автор поста.

Автор сообщения, в частности, возмущена тем, что на ремонт фасадов власть собирает деньги у населения, при этом результат работы не выдерживает критики.

Ранее сообщалось, как жители отдаленного микрорайона Петрозаводска сами отремонтировали дорогу подручными средствами.

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Комментарии

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zanoza
2021-05-05 16:09:44
Делалось же не для людей, а на случай приезда на 100-летие республики высоких гостей. Поэтому делалось всё наспех и кое-как.
Беня
2021-05-05 15:46:12
А кто акт приемки подписывал, кто визировал? У этого фасада есть фамилии. Провести прокурорскую проверочку, проверить другие объектики этого подрядчика и тех господ, которые с этим подрядчиком контактировали. Все ж можно сделать :)
Лана Текучева
2021-05-05 15:05:07
То ли еще будет с такими "профессионалами" в мэрии, где нет ни одного профильного специалиста, юристы и экологи-биологи! В пример вам боковой фасад здания ПетрГУ на Пушкинской д.11, которому шестой год. Там и контроль профессиональный и исполнение на высоком уровне. Учитесь работать, неучи!
театральный критик
2021-05-05 15:02:18
Очередная с айфоном из окна наперевес. Лужи закончились, а выпендриться хочется.
drug
2021-05-05 14:59:43
Там не один дом в таком "НОВОМ" состоянии.
Посмотрите на д.28 по пр. Ленина - со стороны д.30.
Часть фасада под крышей разрушена.
Пройдитесь по пр. Ленина - много увидите.
Гость
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