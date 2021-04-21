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Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска сами отремонтировали дорогу подручными средствами

Новости. Общество
10:27, 22 Апреля 2021
фото: © Петросовет
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Жители Сайнаволока заделали строительным мусором провал, образовавшийся после аварии на сетях.

Петрозаводчане пожаловались депутатам Петросовета и чиновникам мэрии на глубокий провал, образовавшийся в 4-м Родинковом переулке после аварии на сетях холодного водоснабжения в феврале этого года. Несмотря на то, что специалисты «ПКС-Водоканал» устранили течь и технологическое разрытие, в результате подмыва грунта значительная часть проезжей части просела. По словам жителей Сайнаволака, неоднократные обращения к коммунальщикам о необходимости восстановления дорожного покрытия результатов не дали. Чтобы обеспечить возможность проезда транспорта по переулку, жильцы соседних домов собственными силами засыпали яму строительным мусором, однако очевидно, что это лишь временное решение проблемы, сообщили в пресс-службе Петросовета.

Как отметил исполняющий обязанности председателя Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич,  ситуация очень похожа на недавний случай с незакрытым разрытием на Машезерской улице, в который провалился легковой автомобиль.

«Второй подобной истории допустить нельзя. Со своей стороны, обязательно свяжусь с руководством „ПКС-Водоканал“ с просьбой в рамках их полномочий в оперативном порядке принять все меры по ликвидации опасного провала», — сказал Александр Ханцевич.

Ранее сообщалось, асфальт провалился рядом с новым микрорайоном Петрозаводск.

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