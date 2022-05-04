В Петрозаводске недовольный пассажир разбил стекло и помял дверь в такси

Житель Петрозаводска, недовольный качеством обслуживания, повредил автомобиль таксиста на 12 900 рублей.

В петрозаводскую полицию поступила информация о том, что неизвестный повредил автомобиль жителя города. На место происшествия выехал наряд ППС. В результате был задержан 47-летний ранее имевший проблемы с законом петрозаводчанин, рассказали в МВД Карелии.

В дальнейшем участковый выяснил, что обратившийся в полицию мужчина, оказывая услуги такси, подвозил подозреваемого домой. В ходе поездки между ними возник конфликт на почве оплаты за проезд. По версии полиции, пассажир, будучи недоволен качеством обслуживания, вышел из иномарки, несколько раз ударил ногой водительскую дверь и разбил стекло. Причиненный ущерб превысил 12 900 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания и обязался возместить причиненный ущерб, который является для потерпевшего значительным. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска сжег автомобиль соседа, чтобы освободить подход к своей кладовке.