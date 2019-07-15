В Петрозаводске неизвестные подожгли автомобиль

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Пожар произошел 14 июля на улице Сулажгорского кирпичного завода, сообщили в МЧС Карелии.
В 4.07 на улице Сулажгорского кирпичного завода горел автомобиль BYD Flyer.
Площадь повреждения составитла 5 кв м.
Причина – поджог.
Погибших и пострадавших нет.
Виновные, ущерб устанавливаются.
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