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Мокрый снег пройдет 6 апреля в Карелии

Новости. Погода
17:00, 05 Апреля 2021
фото: © ТАСС / Александр Щербак
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О погоде на 6 апреля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +1, +3°С, днем потеплеет до +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, временами порывистый.

Температура ночью ожидается от +3 до -2°С, днем воздух прогреется до +3, +8°С.

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