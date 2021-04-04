Мокрый снег пройдет 6 апреля в Карелии

О погоде на 6 апреля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +1, +3°С, днем потеплеет до +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, временами порывистый.

Температура ночью ожидается от +3 до -2°С, днем воздух прогреется до +3, +8°С.