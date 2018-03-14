В Петрозаводске незаконно вырубили лес

Сотрудники мэрии карельской столицы зафиксировали незаконную вырубку леса в черте города.

Жители Петрозаводска заявили в администрацию города о том, что в лесопарке имени Защитников города в районе Комсомольского проспекта и улицы Ладожская ведутся работы по сносу зеленых насаждений.

Приехавшие на место сотрудники мэрии зафиксировали незаконную вырубку длиной 800 и шириной 50 метров.

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