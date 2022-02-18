В Петрозаводске ночные вандалы пинали припаркованные автомобили (ВИДЕО)

В столице Карелии группа молодых людей наносила повреждения припаркованным автомобилям.

Ночью 19 февраля четверо молодых людей пинали машины во дворе улицы Калевалы, 4 в карельской столице. Об этом сообщает читатель паблика «Живой Петрозаводск». В сообществе опубликовано видео с места происшествия, снятое камерой наблюдения компании «Ситилинк».

На видео молодые люди наносят удар по припаркованному легковому автомобилю и убегают. По словам автора поста, молодые люди ударили два автомобиля, но момент нанесения удара по первой машине не попал в объективы камер наблюдения.