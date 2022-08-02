В Петрозаводске новые антивандальные остановки завалены строительным мусором (ФОТОФАКТ)

Подрядчик, устанавливающий антивандальные остановки в столице Карелии, оставляет строительный мусор.

Петрозаводчане жалуются на мусор, который остается после установки остановочных комплексов. Об этом они пишут в паблике «Подслушано в ПТЗ».

«В последнее время в городе устанавливают новые, так называемые "антивандальные" остановки. И везде после установки присутствует одна и та же проблема - оставленный после работ строительный мусор (старый асфальт, плиты и т.п.). Вот интересно, ведь в условиях муниципального контракта явно есть требование по вывозу строительных отходов после установки остановки подрядчиком? Работники администрации Петрозаводска работу приняли? Почему с недостатками? Деньги подрядчику переведены? Претензионная работа ведется? Кто-нибудь наказан из ответственных за прием работ? И самый главный вопрос - когда строительные отходы будут убраны?» - пишут горожане.

Ранее сообщалось, остановка в новом районе Петрозаводска утопает в мусоре.