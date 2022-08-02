Остановка в новом районе Петрозаводска утопает в мусоре

Жители столицы Карелии продолжают жаловаться на мусор в городе.

Мусор разбросан по остановке, которая находится на территории микрорайона вблизи гипермаркета «Лента» в карельской столице. Об этом информирует читатель паблика «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Новый чистый микрорайон за Лентой на Кукковке, а остановка вот в таком виде», — написал автор и прикрепил фото с места.

Ранее сообщалось, что «Служба заказчика» обнаружила в Петрозаводске заросшие травой и мусором дворы.