Остановка в новом районе Петрозаводска утопает в мусоре

Жители столицы Карелии продолжают жаловаться на мусор в городе.
Мусор разбросан по остановке, которая находится на территории микрорайона вблизи гипермаркета «Лента» в карельской столице. Об этом информирует читатель паблика «Весь Петрозаводск | Карелия».
«Новый чистый микрорайон за Лентой на Кукковке, а остановка вот в таком виде», — написал автор и прикрепил фото с места.
Ранее сообщалось, что «Служба заказчика» обнаружила в Петрозаводске заросшие травой и мусором дворы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание