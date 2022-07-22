«Служба заказчика» обнаружила в Петрозаводске заросшие травой и мусором дворы

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» выявили более сотни нарушений содержания дворов и многоквартирных домов в столице Карелии.

За минувшую неделю специалисты «Службы заказчика» проверили содержание 258 многоквартирных домов и выявили 102 нарушения. 39 из них касаются покосов травы на газонах. Остальные нарушения связаны с уборкой мусора во дворах, содержанием систем водо- и электроснабжения, канализации, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города.

По результатам проверки в адрес управляющих организаций направили уведомления о необходимости оперативного устранения выявленных нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия, уточнили в мэрии.

Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфраструктуры горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

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