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В Петрозаводске новые детские площадки появится на месте демонтированных в 2022 году

Новости. Общество
16:13, 09 Ноября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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На Ключевой, где снесли аварийный игровой городок, подрядчик готовит основание под детскую площадку.

По сообщению администрации города, на улице Ключевой, в районе дома № 14, подрядчик приступил к планировке территории на месте демонтированного аварийного детского городка. Уже в этом году здесь сделают основание под новую площадку. Само оборудование установят в следующем — в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В мэрии напомнили, что по контракту с администрацией подрядчик ИП Щулев М. С. ликвидировал аварийные элементы на семи детских площадках в разных районах города. Изношенные конструкции снесли на Березовой аллее, в скверах Черемушки, Машиностроителей и Маршала Мерецкова, а также вблизи домов № 59А на улице Калинина и № 33 на Балтийской.

Параллельно с этой работой ООО «Контрейд» завершает установку детского оборудования и малых архитектурных форм на различных общественных территориях Петрозаводска. Сейчас подрядчик заканчивает монтаж ограждений в Машезерском сквере. В рамках муниципального контракта организация также дооборудовала информационные стенды с правилами поведения и номерами экстренных служб на детских и спортивных площадках. Теперь такие щиты установлены на всех общественных территориях, предназначенных для активного отдыха юных петрозаводчан. Новые информационные стенды разместили на Березовой аллее, бульваре Интернационалистов, в скверах Кукковский Петух, Машиностроителей, Ивана Сенькина и Кленовом, а также в Приозерном и Лососинском парках.

Ранее сообщалось, Карелия оказалась на последнем месте среди всех регионов страны по обеспеченности многоквартирных домов детскими площадками во дворах.

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