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Новости. Общество
07:25, 27 Августа 2019
фото: сайт администрации Петрозаводска

В Петрозаводске обнаружены нарушения при перевозке мусора

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Представители городской и республиканской властей в сопровождении полиции проверили соблюдение требований по транспортировке отходов в Петрозаводске и обнаружили нарушения.

Сотрудники администрации Петрозаводска, городской полиции и Минприроды республики провели совместный рейд с целью проверки соблюдения требований по транспортировке отходов. Об этом сообщает сайт мэрии карельской столицы.

По итогам рейда специалисты выявили нарушения, а именно – транспортировку отходов без сопроводительных документов и паспортов. По результатам проверки будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Межведомственная рейдовая работа продолжится до конца года, пояснили в мэрии.

 

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