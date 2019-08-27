В Петрозаводске обнаружены нарушения при перевозке мусора

Представители городской и республиканской властей в сопровождении полиции проверили соблюдение требований по транспортировке отходов в Петрозаводске и обнаружили нарушения.

Сотрудники администрации Петрозаводска, городской полиции и Минприроды республики провели совместный рейд с целью проверки соблюдения требований по транспортировке отходов. Об этом сообщает сайт мэрии карельской столицы.

По итогам рейда специалисты выявили нарушения, а именно – транспортировку отходов без сопроводительных документов и паспортов. По результатам проверки будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Межведомственная рейдовая работа продолжится до конца года, пояснили в мэрии.