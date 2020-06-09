В Петрозаводске общественный транспорт изменит маршруты из-за ремонта моста

Горожан предупреждают об изменениях в транспортном сообщении между Октябрьским районом и центром города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Временные ограничения связаны с реконструкцией моста через Неглинку.

Администрация Петрозаводска информирует, что в ночь с 13 на 14 июня в связи с началом производства работ по реконструкции моста через реку Неглинка по улице Кирова произойдет изменение транспортного сообщения.



Движение транспортных средств, в том числе маршрутных, со стороны Октябрьского района в сторону района Центр будет осуществляться по маршруту: улица Кирова – Вольная улица – улица Дзержинского – проспект Ленина.



Со стороны района Центр в сторону района Октябрьский – по маршруту: улица Кирова – Городской вал – улица Куйбышева – Малая Слободская улица – улица Федосовой – Озерный переулок – улица Кирова.



В связи с закрытием автобусной остановки у БСМП в районе отеля "Онежский замок" по улице Федосовой будет обустроена временная автобусная остановка и оборудован временный пешеходный переход. Движение к Больнице скорой медицинской помощи будет осуществляться по действующей пешеходной дорожке.



Также отключат светофорный объект на пересечении улиц Кирова и Вольной. Светофорный объект на пешеходном переходе через улицу Кирова в районе БСМП будет включен в жестком режиме.



Кроме того, изменения коснутся светофорного объекта, расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева. При движении по проспекту Ленина с Пушкинской улицы движение будет разрешено исключительно "Прямо и направо" (запрещен левый поворот).



Администрация города просит водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что около 100 млн рублей потратят на реконструкцию моста через Неглинку. Работы должны завершиться к концу декабря.