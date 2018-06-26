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Новости. Общество
09:24, 26 Июня 2018

В Петрозаводске обсудят "детский бюджет" Карелии

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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев предложил экспертам принять участие в обсуждении "детского бюджета республики".

Как сообщают "Вести Карелии", обсуждение инициативы пройдет на площадке агентства стратегических инициатив в Петрозаводске "Точка кипения".

Подробнее читайте в материале издания.

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