Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:00, 24 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

В Петрозаводске обсудят сохранение и использование лесов высокой природоохранной ценности

Загрузка...

В Карелии сохранилось почти два миллиона гектаров нетронутой тайги.

В Петрозаводске 25 апреля состоится заседание "круглого стола", на котором обсудят современное состояние и перспективы сохранения и использования лесов высокой природоохранной ценности. Встреча ученых, защитников природы и специалистов в области добровольной лесной сертификации пройдет при поддержке российского отделения Всемирного фонда дикой природы WWF.

Как ожидается, за "круглым столом" соберутся представители Карельского научного центра Российской академии наук, Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, российского офиса Лесного попечительского совета FSC, республиканской природоохранной организации "СПОК" и WWF России, а также нескольких лесопромышленных компаний, арендующих лесной фонд на территории Карелии. Среди тем обсуждения – ситуация вокруг малонарушенных лесов республики и перспективы появления в России национальной системы добровольной лесной сертификации.

Напомним, в Карелии сохранилось почти два миллиона гектаров нетронутой тайги. Часть их них вошла в особо охраняемые природные территории – национальные парки, заповедники и заказники. Однако сотни тысяч гектаров ценных лесов находятся под угрозой рубок, и сохранить эти леса от уничтожения помогают добровольные соглашения карельских экологов с лесопромышленниками. На сегодняшний день лесопромышленные компании добровольно сохраняют в Карелии около 300 тысяч гектаров лесов высокой природоохранной ценности

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
19.04.2019, 15:55
В Петрозаводске бродит медведь

Аналитика

Сегодня 10:53
Обществоведение
Встречайте дачный сезон во всеоружии
Стартовал дачный сезон, и десятки тысяч жителей Карелии, соскучившиеся по своим "фазендам", приступили к обязательным работам.
Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали отчет главы Карелии
23.04.2019 11:05
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 1
22.04.2019 10:56
Шанс для оппозиции
22.04.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
Травма – отдыху не помеха!
Впереди лето – пора отпусков: кто-то отправится на курорты, кто-то на любимую дачу, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
Сегодня 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
Бабье царство у помойки 5
18.04.2019 14:10
архив чтиво

Медиа

Военные трофеи России показали в Петрозаводске
23.04.2019 15:08
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»