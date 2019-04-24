В Петрозаводске обсудят сохранение и использование лесов высокой природоохранной ценности

В Карелии сохранилось почти два миллиона гектаров нетронутой тайги.

В Петрозаводске 25 апреля состоится заседание "круглого стола", на котором обсудят современное состояние и перспективы сохранения и использования лесов высокой природоохранной ценности. Встреча ученых, защитников природы и специалистов в области добровольной лесной сертификации пройдет при поддержке российского отделения Всемирного фонда дикой природы WWF.

Как ожидается, за "круглым столом" соберутся представители Карельского научного центра Российской академии наук, Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, российского офиса Лесного попечительского совета FSC, республиканской природоохранной организации "СПОК" и WWF России, а также нескольких лесопромышленных компаний, арендующих лесной фонд на территории Карелии. Среди тем обсуждения – ситуация вокруг малонарушенных лесов республики и перспективы появления в России национальной системы добровольной лесной сертификации.

Напомним, в Карелии сохранилось почти два миллиона гектаров нетронутой тайги. Часть их них вошла в особо охраняемые природные территории – национальные парки, заповедники и заказники. Однако сотни тысяч гектаров ценных лесов находятся под угрозой рубок, и сохранить эти леса от уничтожения помогают добровольные соглашения карельских экологов с лесопромышленниками. На сегодняшний день лесопромышленные компании добровольно сохраняют в Карелии около 300 тысяч гектаров лесов высокой природоохранной ценности