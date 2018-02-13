В Петрозаводске одобрены все заявки по программе "Формирование комфортной городской среды"

Общественная комиссия поддержала всех желающих облагородить городские территории.

На момент окончания срока приема заявок по программе "Формирование комфортной городской среды" в администрацию города подано 62 предложения на реализацию проектов по реконструкции общественных территорий Петрозаводска.

Члены общественной комиссии, а это более 30 человек, в числе которых представители общественных организаций, архитекторы, дизайнеры, художники и просто неравнодушные горожане, обсудили все поданные заявки. Представители инициативных групп ознакомили членов комиссии с особенностями территорий, которые предлагается обустроить. В ходе подготовки к заседанию многие петрозаводчане создали не только презентации, но и дизайн-проекты предполагаемой реконструкции.

- Жители города активно поддержали идею о благоустройстве: организовались в инициативные группы, провели серьезную подготовительную работу, оформили и подали заявки в администрацию. Кто-то уже собрал средства и сделал платные эскизные проекты. Понимая все это, мы обсудили сложившуюся ситуацию с представителями Минстроя Российской Федерации и пришли к выводу, что на этом этапе необходимо поддержать всех участников проекта по благоустройству общественных территорий. Горожане старались, сделали серьезную работу, и мы не можем не пойти им навстречу, - сказала заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Подавляющим большинством голосов общественная комиссия поддержала это мнение. Ко второму этапу отбора – обсуждению и утверждению дизайн-проектов - допущены все поданные инициативными группами заявки. В ходе второго этапа комиссия обсудит эскизы предлагаемого обустройства городских территорий.