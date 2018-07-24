В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского

Карельские приставы по решению суда опечатали на 30 дней восстановительную палату роддома имени Гуткина и операционную в гинекологии на улице Луначарского.

Как пояснили в республиканском управлении ФССП, и в родильном доме, и в гинекологическом стационаре сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а именно: "руководство допустило ненадлежащую эксплуатацию вентиляционных систем – несоответствие кратности воздухообмена", создав тем самым "условия для возникновения и распространения инфекций среди пациентов".

"В суде законный представитель ГБУЗ "Роддом им. К.А. Гуткина" вину учреждения по вменяемому правонарушению признала и пояснила, что вентиляционная система действительно не соответствует требованиям СанПиН и в настоящее время производится процедура закупки запчастей для ремонта вентиляционной системы, который возможно провести в течение одного месяца", - сообщили в службе судебных приставов.



фото: УФССП по Карелии

"Что касается проведения ремонтных вентиляционных работ на ул. Луначарского 2, то, считает руководство медицинского учреждения, это нецелесообразно. Причина в том, что данное здание принадлежит к объектам исторического наследия и при проведении работ возможно разрушение опорных конструкций здания", - добавили в УФССП.

Суд признал роддом виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ и принял решение временно запретить работу восстановительной палаты роддома и операционной гинекологического отделения на Луначарского, 2.



фото: УФССП по Карелии

"Фактическая деятельность восстановительной палаты роддома и операционной в гинекологическом отделении была приостановлена на 30 суток, входы опечатаны судебными приставами-исполнителями УФССП России по Республике Карелия", - заключили в ведомстве.