Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:17, 24 Июля 2018
фото: Республика/ Николай Смирнов

В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского

По теме

Желающих стать "Лидером Карелии" становится все больше
24.07.18 11:20
Жителю Карелии не дали ввезти корюшку из Финляндии
24.07.18 11:19
ФОТО: Со здания ЦСК в Петрозаводске исчезла реклама, а площади начали пустеть
24.07.18 11:05
Все новости
Загрузка...

Карельские приставы по решению суда опечатали на 30 дней восстановительную палату роддома имени Гуткина и операционную в гинекологии на улице Луначарского.

Как пояснили в республиканском управлении ФССП, и в родильном доме, и в гинекологическом стационаре сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а именно: "руководство допустило ненадлежащую эксплуатацию вентиляционных систем – несоответствие кратности воздухообмена", создав тем самым "условия для возникновения и распространения инфекций среди пациентов".

"В суде законный представитель ГБУЗ "Роддом им. К.А. Гуткина" вину учреждения по вменяемому правонарушению признала и пояснила, что вентиляционная система действительно не соответствует требованиям СанПиН и в настоящее время производится процедура закупки запчастей для ремонта вентиляционной системы, который возможно провести в течение одного месяца", - сообщили в службе судебных приставов.


фото: УФССП по Карелии

"Что касается проведения ремонтных вентиляционных работ на ул. Луначарского 2, то, считает руководство медицинского учреждения, это нецелесообразно. Причина в том, что данное здание принадлежит к объектам исторического наследия и при проведении работ возможно разрушение опорных конструкций здания", - добавили в УФССП.

Суд признал роддом виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ и принял решение временно запретить работу восстановительной палаты роддома и операционной гинекологического отделения на Луначарского, 2.


фото: УФССП по Карелии

"Фактическая деятельность восстановительной палаты роддома и операционной в гинекологическом отделении была приостановлена на 30 суток, входы опечатаны судебными приставами-исполнителями УФССП России по Республике Карелия", - заключили в ведомстве.

По теме

Желающих стать "Лидером Карелии" становится все больше
24.07.18 11:20
Жителю Карелии не дали ввезти корюшку из Финляндии
24.07.18 11:19
ФОТО: Со здания ЦСК в Петрозаводске исчезла реклама, а площади начали пустеть
24.07.18 11:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
banan
2018-07-24 11:10:28
Уууххх - мастера заголовков... А коментеры по ходу лаять умеют, а читать нет))) Закрыли одну палату, а не весь роддом.
вук
2018-07-24 10:11:23
Приставы красавцы! Как заставить известных братьев разобрать пристройку на Невского, так это они не могут. А из-за вшивой вентиляции медикам работу остановить - это они тут как тут! Конечно за магазин можно и в рыло получить, а медики народ мирный, интеллигентный.
Leopol'd
2018-07-24 10:01:03
Этап 1, мешаем работе учреждения, добиваемся передачи максимума функций другим заведениям;
Этап 2, закрытие по любому предлогу;
Этап 3, по просьбам трудящихся, передаем РПЦ!
Наблюдатель
2018-07-24 09:38:13
А рожать где будут? Перинатальный новый еще 5 раз перенесут открытие, а старый всех не вместит, да и летом он вроде поочередно с роддомом работал... Опять по коридорам рожениц размещать будут?
Сеня
2018-07-24 09:34:28
По другому то нельзя было решить эти проблемы , без закрытия . Почему роженицы должны страдать . Это же не пивнуха какая то , а роддом .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд
20.07.2018, 09:01
Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым

Аналитика

23.07.2018 12:49
Капитал
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
Самое маленькое арабское государство заинтересовалось карельской водой.
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Петросовет – за школу и садики 1
18.07.2018 15:32
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 2
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»