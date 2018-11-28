В Петрозаводске оштрафовали механика, выпустившего на линию неисправный автобус

В ГИБДД Карелии рассказали о результатах рейда "Безопасный автобус".

С 26 по 28 ноября в Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие "Безопасный автобус".

Сотрудники Госавтоинспекции контролируют пассажирские перевозки: проверяют техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, путевую документацию, наличие технического осмотра у автобусов, соблюдение водителями правил дорожного движения, наличие и исправность ремней безопасности на междугородних автобусах.

Сегодня утром проверили автобусы на пункте отправления и прибытия пригородных и междугородних маршрутов. В ходе проверки у одного из автобусов не работали в установленном режиме световые приборы.

В отношении водителя составлен административный материал, эксплуатация транспортного средства была запрещена.

В отношении механика возбуждено административное дело за выпуск на линию транспортного средства с техническими неисправностями. Штраф за данное нарушение составляет 5 тысяч рублей.