В Петрозаводске оштрафовали механика, выпустившего на линию неисправный автобус
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В ГИБДД Карелии рассказали о результатах рейда "Безопасный автобус".
С 26 по 28 ноября в Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие "Безопасный автобус".
Сотрудники Госавтоинспекции контролируют пассажирские перевозки: проверяют техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, путевую документацию, наличие технического осмотра у автобусов, соблюдение водителями правил дорожного движения, наличие и исправность ремней безопасности на междугородних автобусах.
Сегодня утром проверили автобусы на пункте отправления и прибытия пригородных и междугородних маршрутов. В ходе проверки у одного из автобусов не работали в установленном режиме световые приборы.
В отношении водителя составлен административный материал, эксплуатация транспортного средства была запрещена.
В отношении механика возбуждено административное дело за выпуск на линию транспортного средства с техническими неисправностями. Штраф за данное нарушение составляет 5 тысяч рублей.
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