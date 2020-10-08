Четыре пьяных водителя в Петрозаводске стали пешеходами после встречи с сотрудниками ГИБДД

В Петрозаводске 8 октября инспекторы отстранили от управления четверых нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В четверг, 8 октября, сотрудники ГИБДД задержали четверых нетрезвых водителей.



Нарушителей ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

За 9 месяцев в Петрозаводске инспекторами ДПС более 500 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.