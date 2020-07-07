В Петрозаводске оставшийся без колбасы мужчина выместил зло на продавцах в другом магазине

В Петрозаводске вневедомственной охраной задержан мужчина, который в течение одного дня пытался украсть колбасу и устроил дебош в магазине.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, тревожная сигнализация в сетевом магазине на улице Спиридонова сработала 5 июля. Работники магазина сообщили росгвардейцам, что неизвестный им мужчина хотел похитить четыре упаковки колбасы. Когда попытка не удалась и колбасу у него отобрали, он сбежал с места происшествия.

Спустя два часа этот же мужчина стал инициатором скандального происшествия в другом торговом заведении, на улице Гагарина. Об этом стало известно из сообщения в полицию: петрозаводчанин стал свидетелем того, как неадекватный мужчина разбрасывал по торговому залу продукты, бранил продавцов нецензурными словами, размахивал руками.

После инцидента нарушитель покинул магазин, но побежал он прямо навстречу патрульной машине. Росгвардейцы идентифицировали его по приметам и задержали. Нарушитель был передан сотрудникам полиции.

Ранее житель Карелии прогулялся по магазину в краденых туфлях и сорочке.