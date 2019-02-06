В Петрозаводске откроется необычная выставка в сфере цифрового искусства

С 14 февраля по 31 марта в Городском выставочном зале пройдет выставка "Цифровые сны", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Новый проект посвящен одной из самых востребованных и динамично развивающихся сфер современной культуры – цифровому искусству.

Более 70 работ от профессионалов со всех концов света (Россия, Польша, Испания, Германия, Бразилия, Италия, Великобритания, Китай, Литва и многие другие страны) включают в себя фотоарт, цифровую живопись и 3D-графику.

Экспозиция "Цифровые сны" убеждает, что создание цифровых произведений требует не только виртуозного владения современными компьютерными технологиями, но и многолетней практики, скрупулезного оттачивания навыков, глубоких теоретических познаний и, конечно же, безграничной фантазии и неиссякаемого воображения.

Время работы Городского выставочного зала (пр. Ленина, 26) – 12.00-19.00.