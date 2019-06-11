В Петрозаводске откроется выставка словацкого художника

Выставка художника Юрая Флорека "Петрозаводский городской пленэр" откроется 13 июня, сообщили в медиа-центре "Vыход".

Юрай прибыл в Карельскую арт-резиденцию для работы над проектом 1 мая. Полтора месяца художник писал Петрозаводск, результаты этой неустанной и азартной работы и представлены в медиа-центре.

"Петрозаводск – очередная остановка в моих долгосрочных попытках войти в новые городские локации с пленэрным проектом. Вход на новую городскую территорию – это всегда приключение и чувство азарта. Ограниченное время проживания заставляют интенсивно искать темы и создавать живописные работы непосредственно на месте. Получившаяся в Петрозаводске серия картин показывает, что вдохновило меня в большей степени в этом городе", – отметил Юрай Флорек.

Выставка откроется 13 июня в медиа-центре "Vыход" на пр. К. Маркса, 14. И продлится до 25 июня.