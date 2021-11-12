В Петрозаводске открылась самая большая школа в Карелии, построенная по национальному проекту «Образование»

К занятиям приступили 546 ребят 1–4 классов. Среднее и старшее звено начнут обучение с нового 2022–2023 учебного года.

Школа для 1350 учащихся — самая большая в Карелии и открылась сегодня в одном из крупных быстроразвивающихся районов карельской столицы. Накануне открытия на школе установили памятную доску — здесь, на Древлянке, в сентябре 1941 года бойцы 272 стрелковой дивизии сражались за Петрозаводск. Улица Оборонная, где расположено здание новой образовательной организации, названа в память о тех исторических событиях.

Трехэтажная школа площадью почти 34 тысячи квадратных метров состоит из четырех блоков. Отдельное крыло младшей школы имеет два собственных спортзала, а также помещения для групп продлённого дня, в которых предусмотрена возможность дневного сна.

«Школа просто огромная, очень много пространства, — говорит мама одной из первоклассниц Елена Андаева. — Для меня самый большой плюс, что она рядом с домом, поэтому ребенок сможет сам ходить в школу и возвращаться домой. Уверена, что современное оснащение школы повысит мотивацию детей к учебе».

В здании размещается большая столовая на 480 человек и несколько залов: актовый на 870 мест, конференц на 150 мест. Оборудовано пять спортивных залов. Все, что нужно для обучения, есть в современной библиотеке с мультимедийными возможностями. Для занятий музыкой оборудован уникальный кабинет с хорошей звукоизоляцией, зоной для хора, современным оснащением. В медицинском блоке предусмотрена стоматологическая установка. Также на территории школы оборудован стадион с беговой дорожкой, площадки для лёгкой атлетики, игры в волейбол и баскетбол, а также игровые зоны для учеников начальной школы. Есть оснащенная зона для обучения ребят правилам дорожного движения.

Своими впечатлениями от первых уроков поделился молодой педагог, учитель начальных классов Сергей Абрамов:

«Школа очень комфортная, мне здесь очень нравится. Для ребят, которые будут учиться в этой замечательной школе, годы обучения станут действительно незабываемыми!»

В первый рабочий день учебное заведение посетила вице-премьер по социальным вопросам правительства республики Лариса Подсадник. Вместе с министром образования и спорта Карелии Романом Голубевым они осмотрели условия, в которых обучаются ребята.

«Более 20 лет в Петрозаводске не появлялись новые школы, поэтому это долгожданное событие. Здесь современные кабинеты, замечательная библиотека, светлые, оборудованные спортивные залы. У учителей прекрасное настроение, и мы видим, как рады дети», — отметила Лариса Подсадник.

Напомним, по нацпроекту «Образование» в республике возводят еще три современных школы — в Прионежском поселке Деревянка (200 мест), в Медвежьегорске (1100 мест) и Кеми (1200 мест). Новая школа появится и в Суоярви для 330 учащихся: сейчас проект здания находится на экспертизе.