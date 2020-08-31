В Петрозаводске открыли новый детский сад

Дошкольное учреждение на 300 мест построено компанией "КСМ".

1 сентября отметилось в Петрозаводске не только долгожданным открытием школ, но и открытием нового детского сада на улице Попова. К слову, не менее долгожданным событием для родителей близлежащего района. Новое дошкольное учреждение на улице Попова станет вторым зданием уже существующего детского сада №113 "Онеженка".

Проект детского сада на 300 мест используется застройщиком в третий раз, по нему в 2015 году был построен детский сад "Карамельки" на улице Боровой, а в 2018-м – "Гармония" на улице Новосёлов. Проект не только неоднократно опробован, но и внесён в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения, а это значит, что аналогичные детские сады будут появляться по всей России.

Здание построено по технологии панельного домостроения. Трехслойные железобетонные панели изготовлены по финской технологии, они наилучшим образом зарекомендовали себя в климатических условиях Карелии.

Каждая группа, а их в новом детском саду двенадцать, состоит из раздевалки, игровой комнаты, спальни, туалета для детей, санузла для персонала и буфетной. Кроме того, просторный холл, большие залы для музыкальных и спортивных занятий, учебные классы, кабинеты администрации, всевозможные хозяйственные помещения.

Территория вокруг детского сада полностью обустроена. Игровые площадки укомплектованы беседками с прозрачными стенками, различными горками, домиками, скамейками, песочницами.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и заместитель премьер-министра правительства РК по социальным вопросам Лариса Подсадник поздравили педагогический коллектив детского сада, родителей и детей с открытием и Днём знаний. Прозвучали слова благодарности и в адрес застройщика – компании "КСМ".

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