Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экс-супруга главы Минстроя Карелии будет защищать обманутых дольщиков
Сегодня 06:40
В СУЗах Карелии стало больше бюджетных мест
31.08.2020 17:20
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО) 7
Сегодня 09:39
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 1
Новое
Сегодня 16:35
Спортсменка из Карелии победила в масс-старте на чемпионате России
31.08.2020 18:00

В Петрозаводске открыли новый детский сад

Новости. Экономика
13:16, 01 Сентября 2020
фото: © "КСМ"
Загрузка...

Дошкольное учреждение на 300 мест построено компанией "КСМ".

1 сентября отметилось в Петрозаводске не только долгожданным открытием школ, но и открытием нового детского сада на улице Попова. К слову, не менее долгожданным событием для родителей близлежащего района. Новое дошкольное учреждение на улице Попова станет вторым зданием уже существующего детского сада №113 "Онеженка".

Проект детского сада на 300 мест используется застройщиком в третий раз, по нему в 2015 году был построен детский сад "Карамельки" на улице Боровой, а в 2018-м – "Гармония" на улице Новосёлов. Проект не только неоднократно опробован, но и внесён в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения, а это значит, что аналогичные детские сады будут появляться по всей России.

Здание построено по технологии панельного домостроения. Трехслойные железобетонные панели изготовлены по финской технологии, они наилучшим образом зарекомендовали себя в климатических условиях Карелии.

Каждая группа, а их в новом детском саду двенадцать, состоит из раздевалки, игровой комнаты, спальни, туалета для детей, санузла для персонала и буфетной. Кроме того, просторный холл, большие залы для музыкальных и спортивных занятий, учебные классы, кабинеты администрации, всевозможные хозяйственные помещения.

Территория вокруг детского сада полностью обустроена. Игровые площадки укомплектованы беседками с прозрачными стенками, различными горками, домиками, скамейками, песочницами.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и заместитель премьер-министра правительства РК по социальным вопросам Лариса Подсадник поздравили педагогический коллектив детского сада, родителей и детей с открытием и Днём знаний. Прозвучали слова благодарности и в адрес застройщика – компании "КСМ".

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
25.08.2020, 09:47
Эпидемия и долги поставили владельца "Лотос Плазы" на грань банкротства

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 1
Карелию накрыл туристический поток, к которому республика оказалась не готова.
Добровольно-принудительный укол 4
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
К началу учебного года готовы 1
26.08.2020 16:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
Сегодня 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»