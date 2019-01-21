В Петрозаводске открыли памятную доску основателю Державинского лицея

Церемония открытия памятной доски Анатолию Федоровичу Ганжикову состоялась у главного входа в Державинский лицей.

Как отметила в своем выступлении начальник управления образования мэрии Светлана Пахомова, важность памятной церемонии трудно переоценить. Именно за успехи на образовательном поприще, за то, что Анатолий Ганжиков вывел лицей в число лучших и самых престижных учебных заведений, он удостоен такой чести. Имя Анатолия Федоровича прочно ассоциируется с Державинским лицеем, рассказали в мэрии.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась директор лицея Раиса Сергеева. Посетили торжественное открытие памятной доски семья и выпускники Анатолия Федоровича.

Анатолий Ганжиков - Почетный гражданин Петрозаводска, кавалер ордена Дружбы, заслуженный учитель России, заслуженный учитель Карельской АССР. Он создал Державинский лицей в 1991 году и был первым его директором на протяжении 14 лет.