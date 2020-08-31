В Петрозаводске открылся детский сад на 300 мест (ФОТО)

Сегодня новое здание детского сада "Онеженка" на Древлянке приняло первых воспитанников. Среди них 200 малышей в возрасте с двух лет.

Первого сентября на улице Попова в Петрозаводске начал работать детский сад на 300 мест. На открытии нового здания побывала вице-премьер Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник, министр образования Республики Карелия Роман Голубев и генеральный директор фирмы-застройщика, компании "КСМ", Николай Макаров.

Детский сад располагается на территории общей площадью более 5200 кв. м. Здание построено и оборудовано с соблюдением современных норм и требований. Здесь 12 дошкольных групп, музыкальный, спортивный залы, столовая, прачечная, медицинский кабинет, кабинет для педагога-психолога и другие помещения. Установлено видеонаблюдение и автоматическая пожарная сигнализация, созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С открытием детского сада педагогов, родителей и воспитанников поздравила Лариса Подсадник.







- В Петрозаводске очень много молодых семей, поэтому так важно создавать новые места в дошкольных учреждениях, в том числе для малышей ясельного возраста. Чтобы ребята как можно раньше приходили в детский сад, а родители могли выходить на работу, - отметила Лариса Подсадник и подчеркнула, что на строительство детского сада две трети средств направлены из регионального бюджета.

Среди первых воспитанников – сын Михалевой Полины:

- Мы рады, что на Древлянке появился такой современный детский сад. Здание большое, светлое. Помещения просторные. Очень хорошая детская площадка, есть ограждения, чтобы дети не перебегали с одной игровой зоны на другую. Уверена, что ребятам здесь будет интересно.

Современный облик учреждения радует и сотрудников детского сада. Здесь трудятся 65 работников, в том числе 27 педагогов.

- Наш садик оснащен самой современной кухонной техникой. Каждая группа имеет посудомоечную машину. На пищеблоке много удобных специализированных помещений. Сегодня первый рабочий день, все сотрудники очень рады, - поделилась впечатлениями заведующая хозяйством Костенюк Татьяна.

Напомним, что в рамках нацпроекта "Демография" в сентябре также откроются два детских сада в Прионежье. Это блок ясельных групп на 80 мест в Шуе и дошкольное учреждение на 200 мест в Заозерье.