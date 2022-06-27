В Петрозаводске открылся офис нового формата Сбера

Сбербанк открыл офис нового формата в Петрозаводске.

Теперь отделение банка на проспекте А. Невского, д. 73 оформлено в новом бренде и, кроме широкого спектра банковских услуг, предлагает клиентам также и популярные нефинансовые сервисы Сбера и его партнёров.

В обновленном офисе можно протестировать и купить технологические новинки и гаджеты от SberDevices: умную медиаприставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top, — отправить посылку, получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики, подключиться к мультимедийному сервису Okko, стать абонентом СберМобайл, заказать такси, зарядить телефон и многое другое.

«Сегодня наши клиенты могут прийти в Сбер и решить сразу несколько своих важных или просто повседневных задач. Для этого мы трансформировали офис в полезный хаб, где можно оформить сим-карту, примерить и забрать интернет-заказ, выпить кофе и не только. Наши менеджеры с радостью проконсультируют и помогут как по банковским услугам, так и по предложениям экосистемы. Уверен, петрозаводчане оценят новый формат Сбера и будут приходить к нам ещё чаще», — отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.